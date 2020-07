Hamilton sobre la vuelta rápida: “Fue la decisión correcta”. Hungaroring tiene un único dueño: Lewis Hamilton. El británico no tuvo problemas para alzarse con su segunda victoria consecutiva de la temporada al conquistar el Gran Premio de Hungría.

En la recta final del GP de Hungría, Hamilton tomó el riesgo de ir a boxes para montar nuevas gomas y poder firmar la vuelta más rápida. Al final, la movida le salió a la perfección al inglés que sigue batiendo marcas.

“Lo creas o no hemos empujado ahí fuera sobre todo por la vuelta rápida al final. Quiero dar las gracias a todos en la fábrica, más al departamento de motores por desarrollar y mejorar el motor de este coche”, abundó Hamilton quien firmó la vuelta más rápida con un crono de 1’16″627.

En el trazado húngaro, Hamilton no solo se agenció el primer lugar, también firmó la vuelta más rápida de la carrera para sumar un punto extra. Además, la victoria permite al inglés igualar el récord absoluto de más triunfo en un mismo circuito que hasta la fecha ostentaba Michael Schumacher. El alemán conquistó en ocho ocasiones el GP de Francia.

Hungría le trae grandes recuerdos a Lewis Hamilton. En su temporada de debut, en 2007, el inglés conquistó su tercera victoria de aquella temporada al ver la bandera a cuadros en Hungaroring. Desde entonces, el británico suma ocho victorias en el circuito de Budapest.

“Hungría es una de mis carreras favoritas, aunque estaba sólo esto ha supuesto un reto distinto. Grandes paradas, gran estrategia, he gestionado los medios, ha sido genial haber podido hacer esa vuelta. En Austria hubo algunos golpes para los que no estaba listo, pero luego he tenido dos carreras geniales, espero que siga así”, declaró Hamilton al bajarse de su monoplaza.