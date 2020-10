Hamilton recibe casco de Schumacher tras igual récord.

Mick Schumacher le entregó un casco usado por su padre como homenaje por igual el récord.

Lewis Hamilton recibió el casco de Michael Schumacher este domingo luego de igualar el récord de 91 triunfos de Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Eifel , Mick, el hijo de la leyenda, fue el encargado de entregarle el presente al piloto de Mercedes.

El casco que recibió Hamilton es uno de los que usó Michael Schumacher en su carrera como piloto de la Fórmula 1.

El expiloto sigue convaleciente tras el accidente que sufrió esquiando en los alpes franceses en 2013.

Mick Schumacher fue el encargado de homenajear al piloto británico. El hijo de Michael iba a debutar en el primer entrenamiento libre en Nürburgring el viernes. Pero el mal clima le jugó una mala pasada y canceló la jornada de prácticas.

En consecuencia el seis veces campeón de la Fórmula 1 sigue haciendo historia y reforzando su liderazgo en la temporada 2020.

Hamilton venció a Max Verstappen de Red Bull y a Daniel Ricciardo de Renault para ganar la onceava carrera del año.

A very special gift to celebrate a landmark victory 🎁 #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/N7GNU97C2v

Además Hamilton lidera el campeonato mundial con 230 puntos, 69 más que su coequipero Valtteri Bottas y 83 más que Verstappen. Con lo que se encamina a ganar su séptimo título para igualar a Schumacher como los más ganadores de la historia.

Finalmente Lewis se convirtió en el piloto más joven en ganar un premio de Fórmula 1. Lo hizo para McLaren en 2008 con 23 años 9 meses y 26 días de edad. Desde 2013 corre para Mercedes donde ha ganado cinco campeonatos del mundo.

Your full classification after a memorable race at the 'ring!

NINE teams score points! Including the first of the season for Grosjean and Giovinazzi 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/9Ajcuwx9K4

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020