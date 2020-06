Hamilton protesta en Londres contra el racismo.

El campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, tomó parte en las manifestaciones contra el racismo en Londres, describiendo esta experiencia como verdaderamente plena de emoción.

El británico, de 35 años, es el único piloto de raza negra en la F1 y se unió a los manifestantes en Londres que se movilizan regularmente desde la muerte de George Floyd en Estados Unidos el mes pasado.

“Fui hoy a Hyde Park (domingo) para la manifestación pacífica y estaba muy orgulloso de ver por mí mismo tanta gente de todas las razas y orígenes apoyar el movimiento”, comentó Hamilton en Twitter.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020