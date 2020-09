Hamilton le quita la pole a Valtteri en Toscana.

El piloto de Mercedes Valtteri Bottas completó una barrida en las prácticas para el Gran Premio de F1 de Toscana al registrar el mejor tiempo en la última sesión, antes de las clasificatorias en Mugello.

Sin embargo, Lewis Hamilton, a la hora buena, sacó la pole position en el trazado de Mugello, después de una bandera amarilla que perjudicó al finlandés en el cierre de la Q3.

La pista de 5,2 kilómetros de Mugello, ubicada en medio de las colinas toscanas, usualmente es la sede de MotoGP y realiza una carrera de F1 por primera vez.

