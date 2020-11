Hamilton gana su séptimo mundial de Fórmula 1 en Turquía.

El piloto británico alcanzó la marca de Michael Schumacher. Sergio Pérez terminó segundo.

Lewis Hamilton (Mercedes) se anotó matemáticamente este domingo su séptimo Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Turquía, con lo que igualó el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher en el Istanbul Park, donde el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) acabó segundo.

Hamilton se apuntó su séptima corona con otra exhibición, al firmar su décima victoria del año, elevando a 94 su propia plusmarca de triunfos en F1.

El inglés ganó por delante del mexicano ‘Checo’ Pérez (Racing Point), que mejoró un puesto su posición de salida. Y acabó segundo una carrera con agua en la que el alemán Sebastian Vettel(Ferrari) fue tercero.

Sainz, que había arrancado decimoquinto, culminó una sensacional remontada y acabó quinto. Detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y un puesto por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull). Sexto este domingo en la pista de las afueras de Estambul.

El tailandés Alexander Albon (Red Bull) fue séptimo, por delante del inglés Lando Norris, colega de Sainz en McLaren, que marcó la vuelta rápida en carrera.

El canadiense Lance Stroll, el compañero de ‘Checo’ en Racing Point, perdió ocho posiciones. Y después de arrancar desde la ‘pole’ acabó en novena posición una prueba en la que también puntuó el australiano Daniel Ricciardo (Renault), que concluyó décimo.

Finalmente el decimoquinto Gran Premio del Mundial, el de Baréin, antepenúltimo del año, se disputará el 29 de noviembre en el circuito de Sakhir.

