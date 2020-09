Hamilton gana en accidentado GP de la Toscana en Mugello.

Lewis Hamilton se adjudico la 90a victoria de su carrera en el Gran Premio de la Toscana en Mugello, lo que lo coloca sólo a una victoria de alcanzar el récord impuesto por Michael Shumacher, en una accidentada carrera que provocó que sólo 12 autos terminaran la competencia. Sergio Pérez terminó quinto y volvió a sumar para Racing Point.

El arranque de la competencia fue un drama desde la curva dos, Max Verstappen perdió posiciones en la arrancada por una pérdida de potencia y quedó atrapado en el contingente y luego el Alfa Romeo de Kimi Räikkönen tocó su Red Bull que terminó en la grava y así le llegó el abandono al holandés y el equipo perdió a un piloto.

En ese incidente también se involucró Pierre Gasly quien también terminó abandonando la carrera.

El Virtual Safety Car llegó y Sebastian Vettel tuvo que entrar a los pits para cambiar alerón delantero y llantas por una ponchadura, mientras que Charles Leclerc aprovechó para meterse al tercer lugar detrás de los Mercedes.

En la rearrancada hubo otro accidente, Antonio Giovinazzi no pudo esquivar al Haas de Kevin Magnussen y en el contacto pegó contra Nicholas Latifi y Carlos Sáinz quedó afectado también. Todos ellos abandonaron por el accidente.

El safety Car apagó las luces demasiado tarde, en la última curva y con esa acción provocó la confusión de los pilotos en el rearranque, un efecto de compactamiento de los autos que a velocidad de carrera fue demasiado peligroso.

Con todos esos autos en la recta, se decretó la bandera roja y la carrera quedó detenida.

Esteban Ocón tuvo problemas en el auto tras la bandera roja y fue otro abandono.

Como indican las nuevas reglas, se formó una parrilla de salida tras la bandera roja y en la arrancada de 13 autos apenas se logró el cierre de la vuelta 10, el primer giro en bandera verde.

Una vez que se acomodaron en pista, no hubo mucha acción salvo algunos rebases sobre el Ferrari de Charles Leclerc, lo pasó Stroll, Ricciardo y Checo Pérez mostrando que el auto escarlata pierde rendimiento.

Sin muchos cambios hacia el final, Hamilton no soltó el liderato seguido por su compañero Valtteri Bottas. Pero por el tercer lugar Daniel Ricciardo hizo su tarea al pasar a Stroll. Pero detrás del canadiense estuvo Alex Albon para también buscar el tercer escalón del podio. En la presión de buscar el podio, el Racing Point de Lance Stroll terminó en las barreras de neumáticos.

Se dio otra bandera roja y se relanzó la competencia con larrilla nueva de arranque y llegó Alex Albon pudo pasar a Daniel Ricciardo por el tercer lugar. Checo Pérez estaba colocado en quinto lugar.

Al final, la victoria de Lewis Hamilton, la 90 de su carrera lo coloca a sólo una de alcanzar el récord de Michael Schumacher.

No ocultó su sorpresa por una carrera que fue muy difícil para todos. “Es increíble lo difícil que fue hoy, con tres arrancadas, mantener a Bottas atrás no ha sido sencillo tampoco.”

Valtteri Bottas mostró mucho pesar en el rostro a pesar de la mascarilla. “Fue un poco decepcionante largar la primera vez y luego tras el safety car. No pude tener el ritmo de carrera”.

“Aún quedan cosas por mejorar, y no sé qué, pero he perdido calificaciones por milésimas de segundo”.

Alex Albon alcanzó su primer podio en la Fórmula 1 de que comentó lo difícil que fue competir en las curvas de cambio de elevación. Pero a la postre, lo importante para él fue la felicidad de haber llegado al podio.

