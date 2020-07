Hamilton gana el GP de Estiria y ‘Checo’ el ‘piloto del día’.

El mexicano remontó once poisiciones en el Red Bull Ring de Austria.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo de Fórmula 1, ganó este domingo el Gran Premio de Estiria. El segundo del Mundial, disputado en el Red Bull Ring austriaco (0el escenario de la primera carrera), donde relegó al segundo puesto a su compañero finlandés Valtteri Bottas, líder del certamen.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) concluyó en tercera posición una prueba en la que los dos Ferrari del alemán Sebastian Vettel. Y del monegasco Charles Leclerc quedaron fuera de carrera a las primeras de cambio, al tocarse entre ellos.

Hamilton takes his 85th career win! He's now just six wins behind Schumacher's all-time record of 91.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020