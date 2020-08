Hamilton explica la ‘derrota’: “Los neumáticos eran globos”. Los neumáticos volvieron a dar la nota en el trazado de Silverstone. Lewis Hamilton, segundo en el GP del 70° Aniversario, sufrió en exceso debido al desgaste de sus llantas. El británico logró reponerse en la recta final gracias a una segunda tanda larga al colocar el compuesto duro.

A comparación de Max Verstappen, ganador del GP, los pilotos de Mercedes largaron con compuesto medio. La estrategia no le funcionó a la escudería alemana que tuvo que llevar a los pits en tres ocasiones a sus muchachos.

Pese a la adversidad presentada por los neumáticos, Hamilton se las ‘apañó’ para superar en los giros finales a Valtteri Bottas y Charles Leclerc, que culminaron tercero y cuarto, respectivamente.

“Antes de nada, tengo que felicitar a Max. Ellos no han tenido problemas con los neumáticos, y nosotros en cambio hemos tenido un blistering extremo. Estoy contento de haber podido progresar y de acabar la carrera. He tirado muy fuerte para alcanzar a los coches de delante”, reconoció Hamilton al bajarse de su monoplaza.

