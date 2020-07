Hamilton es el mejor en las últimas prácticas.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), que había sido el más rápido en los entrenamientos del viernes, volvió a ser el mejor este sábado en el tercer y último ensayo libre para el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.

Hamilton, que apunta en este atípico campeonato marcado por el covid-19 al récord histórico de siete títulos mundiales que tiene el alemán Michael Schumacher, cubrió, en la mejor de sus vueltas, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, cuatro segundos y 130 milésimas, 147 menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas.

HAMILTON: “Great job by @ValtteriBottas. This is a great start to the season… I think we show year on year that we are the best team… we’re a united team and we push together”#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/sZJtElwiSq

— Formula 1 (@F1) July 4, 2020