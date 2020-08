Hamilton en Silverstone: “Casi se me para el corazón”. La cuarta parada de la temporada de Fórmula Uno entregó un final de locura. En el Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton agrandó su leyenda al ver la bandera a cuadros pese al pinchazo durante la última vuelta. El británico se agenció su séptimo triunfo en su carrera de casa y estiró su ventaja en el campeonato de pilotos.

Tras un par de accidentes en el inicio del GP de Gran Bretaña, la carrera no sufrió sobresaltos hasta las últimas dos vueltas. El primero en pinchar fue el compañero de Hamilton, Valtteri Bottas. El finlandés pasó de segundo a catorceavo en un pestañeo, pero eso no inmutó a Lewis.

That last lap almost had me 😅 We still got this 🏆🏁 I can’t express how grateful I am to all the fans, and to my incredible team. To think this is the 7th home win is just insane. Thanks for the positive energy everyone, we did this together. #BritishGP #TeamLH #StillWeRise @F1 pic.twitter.com/PyAPZ6SZrI

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 2, 2020