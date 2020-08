Hamilton dedica pole a Boseman con señal de Wakanda.

El piloto inglés Lewis Hamilton del equipo Mercedes AMG F1 capturó la pole position para el Gran Premio de Bélgica e hizo la señal de ‘Wakanda Forever’ en recuerdo de su amigo Chadwick Boseman, adelantando a su compañero Valtteri Bottas y Max Verstappen de Red Bull que saldrá tercero, el mexicano Sergio Pérez de Racing Point saldrá octavo

Con su sexta posición de privilegio en Spa Fracorchamps, Hamilton amplió a 93 su propio récord histórico de ‘poles’ en la categoría reina poco más de medio segundo por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas, que saldrá junto a él desde la primera fila.

El holandés Max Verstappen llevó su Red Bull al tercero, muy cerca de Bottas, y junto a él estará arrancando su ex compañero australiano Daniel Ricciardo quien ahora corre en Renault para arrancar desde la segunda fila por delante de sus respectivos compañeros: el tailandés Alex Albon y el francés Esteban Ocon que arrancarán desde la tercera.

Ferrari sigue sin levantar cabeza, Charles Lecrlerc fue a noticia negativa de la calificación, el auto escarlata del alemán Sebastian Vettel y su compañero monegasco ya estaban fuera en la segunda sesión clasificatoria

El español Carlos Sainz saldrá séptimo, desde la cuarta fila. A su lado lo hará ‘Checo’ Pérez quien pudo llevar a octavo su Racing Point por delante de Lance Stroll en una actuación que pareció más estrategia para aguantar la carrera con los neumáticos. Porque salieron a calificar sólo en el inicio de la Q3, pero no en la parte final, ahorrando compuestos de sus llantas.

Sergio Pérez esperaba poder estar más adelante, pero en esta carrera las cosas no van a ser fáciles para el equipo. “Esperábamos algo mejor”. Dijo el piloto mexicano, “pero nos dimos cuenta muy rápido que no teníamos la velocidad. Y fuimos con el más compuesto blando de todos”.

“Estoy en verdad sorprendido pero en la Q3 vimos que nos costaba más. Esto demuestra lo cerrado que esta todo en la mitad de la parrilla”. reconoció el volante jalisciense. “Tenía mucha confianza para hoy, pero el grupo esta muy parejo”.

El inglés Lando Norris, colega de Sainz, arrancará décimo este domingo en la legendaria pista de las Ardenas.

Lewis Hamilton habló al fibal de la sesión cronometrada oficial donde no batalló demasiado.

“Fue una sesión muy limpia, la pista fue mejorando con el paso del tiempo y eso nos benefició”. dijo.

“Me levanté con una mala noticia por la muerte de Chadwick (Boseman)”. Recordó Hamilton, “vivió un año muy difícil, yo tenía el corazón destruido pero eso me llevó a hacer una vuelta que demuestra que todos pueden salir a superarse”.

