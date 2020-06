Hamilton critica a la F1 por callar en el caso Floyd.

El seis veces campeón de la Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton, criticó a su deporte por su silencio sobre el asesinato de George Floyd , un hombre negro desarmado estadounidense que murió después de que un oficial de policía blanco de Estados Unidos se arrodilló en su cuello.

La muerte en Minneapolis provocó una ola de indignación y protestas violentas en los Estados Unidos. Hamilton, el primer campeón mundial negro de la F1, pasa gran parte de su tiempo en Estados Unidos y habló sobre el tema en una historia de Instagram el domingo.

“Veo a aquellos de ustedes que permanecen en silencio, algunos de ustedes son las estrellas más grandes, pero permanecen en silencio en medio de la injusticia”, escribió el conductor de Mercedes. “No es una señal de nadie en mi industria que, por supuesto, es un deporte dominado por los blancos. Soy una de las únicas personas de color allí, pero estoy solo “.

Agregó el piloto británico: “Pensé que ahora verías por qué sucede esto y dirías algo al respecto, pero no puedes estar junto a nosotros. Solo sé que sé quién eres … y te veo”.

En una segunda publicación, Hamilton agregó: “No estoy con esos saqueos y edificios incendiados, sino con aquellos que protestan pacíficamente. No puede haber paz hasta que nuestros llamados líderes hagan el cambio”.

El piloto de McLaren, Lando Norris, el compatriota de Hamilton, fue uno de los que hizo comentarios, y agregó una línea a su perfil en la plataforma de transmisión de Twitch que decía “firma las peticiones BLM #BLACKLIVESMATTER”.

El canadiense Nicholas Latifi, quien debe conducir para Williams esta temporada, dijo en Twitter: “Esto tiene que detenerse #JusticeForGeorgeFloyd”.

Hamilton habló antes sobre la falta de diversidad en el automovilismo: “Realmente existe la mínima diversidad dentro de este deporte y realmente de alguna manera quiero ser parte del cambio de forma con la Fórmula1”, dijo hace un año.

I wanted to take a moment to acknowledge my dad, a strong and successful black man. Because of him, both @nicolashamilton and I have careers, strong mindedness and determination. He has always been my hero. Happy 60th Birthday dad🖤 #blackexcellence #happybirthday pic.twitter.com/CHBnbq0TjG

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) May 31, 2020