Halterofilia de Veracruz aporta 32 medallas.

Veracruz conquista 9 oros, 10 platas y 13 bronces para un total de 32 preseas.

En Tepic, Nayarit, la delegación de levantamiento de pesas aportó 32 medallas a la entidad Veracruzana, 19 por parte de la rama femenil y trece por la varonil

Los medallistas de oro por parte de la delegación Veracruzana en la rama Femenil llegaron por de la siguiente manera, tres de Hanna Valeria Reyes Linares en la categoría sub 17, división 40 kilogramos, una de Daniela Yazmín Tapia Chacón, en la categoría sub 17, 45 kilogramos, en la modalidad de envión y tres de Ángeles Cruz Hernández en la Categoría sub 20, del municipio de Tlalixcoyan.

Asimismo la pesista de corte internacional Jessica Jarquín, categoría sub 23, división 76 kilogramos, cerraba con broche de oro su última participación en los Nacionales CONADE, no desentonaría, y se quedaría con la medalla de Oro de su categoría.

En la rama varonil la única medalla de oro cayó por parte de Brayan Viveros Cruz en la categoría Sub 23 en la división de más de 81 kilogramos.

Las medallas de plata en la rama femenil quedarían repartidas de la siguiente manera, la xalapeña Yaretzi Josett Parra Salazar se subió al podio, gracias a que ganó tres medallas de plata, Valery Scarleth Joachin Gómez de Cosamaloapan, gana dos medallas de plata, y Ana Karen Uscanga de Tlalixcoyan sumó tres medallas de plata, en la categoría sub 17, división más de 81 kilogramos.

En la rama varonil los metales plateados se lo llevarían, una por parte de Oswaldo Bravo, categoría sub 17, división de más de 61 kilogramos y la otra de plata por parte de Ángel Palestino, en la modalidad de Envión.

Los bronces en la categoría femenil se repartieron, uno de Joshajandy Pompa Ortega , categoría sub 17, división 64 kilogramos, otro bronce Valery Scarleth Joachin Gómez, en la modalidad de arranque, y una medalla de bronce de Nadyne Naydelin Vázquez Rivera, en la categoría sub 15, 49 kg.

En la rama varonil los bronces llegaron, En la división de los 44 kilogramos, categoría sub 15, Ángel Vargas Miranda se colgaría tres medallas de bronce, de igual manera Diego Zarate Maldonado con tres medallas de bronce, en la categoría sub 15 división 73 kilogramos, Ángel Palestino aportó con dos bronce, una en arranque y la otra en la puntuación total, Oswaldo Bravo Alvarado en la categoría sub 17, división de más de 61 kilogramos, y para finalizar Armando Esaú Toledo Wall aportaba con una medalla de bronce, en la categoría sub 23, división más de 109 kilogramos.

Con estas 32 medallas obtenidas por la entidad veracruzana, superan las 31 obtenidas en el 2021 en Nuevo León.

