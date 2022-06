Halcones UV suma medallas en la Universiada Nacional.

Suman cinco medallas, dos de oro, una de plata y dos de bronce.

Al momento antes de que concluya el antepenúltimo día de actividad de la Universiada Nacional UABJ-2022, que se realiza en Chihuahua, dentro del evento de luchas asociadas. La delegación de Halcones de la Universidad Veracruzana, ha cosechado par de medallas, una de plata con Oscar Aguilar Godos y otra de bronce con Carlos Emmanuel Hernández Montano.

Por lo tanto, previo a la conclusión de la jornada de viernes, la representación de la Máxima Casa de Estudios en Veracruz. Hha cosechado un total de cinco preseas, dos de oro, con la Gimnasia Aeróbica, una de plata en luchas asociadas y dos de bronce o tercer lugar, una en luchas y la otra en judo. A dos días de que caiga el telón del máximo evento anual estudiantil, que avala el Consejo Nacional del Deporte de la Educación CONDDE, con eventos de Box y Levantamiento de Pesas.

La presea de segundo lugar, la conquistó Aguilar Godos, quien cursa la carrera de Tecnologías Computacionales en la Universidad Veracruzana, de la Región Xalapa. Tras superar una etapa de la competencia, que se realiza en tierras chihuahuenses. Y que aglutinó a los mejores gladiadores del país, de las instituciones educativas más importantes. Tanto públicas como privadas.

HALCONES, EN FINALES ABE.

Por otra parte, la representación de los Halcones de la Universidad Veracruzana, tras su participación en la Universiada Nacional 2022, que se realiza en Chihuahua. Inició la fase fuerte de su preparación cara a su intervención. En finales del Campeonato Nacional de la Asociación de Basquetbol Estudiantil, ABE, división II, que se pone en movimiento el próximo lunes 6 del presente.

Además la escuadra que defiende los colores de la Máxima Casa de Estudios en Veracruz al mando del cuerpo técnico que encabeza Néstor Hernández Flores, tuvo una excelente temporada regular terminaron invictos, con seis triunfos sin derrota al frente, en la cima de su grupo.

Finalmente, en el play off o finales, se realizará del 6 al 11 del presente, en el Complejo León de la Universidad Anáhuac de Xalapa, de este torneo. Surgirá la escuadra que ascenderá al máximo circuito de la ABE. En la justa además de UV y la UAX, estarán la UANE, Autónoma de Chihuahua, UP de Aguascalientes, UP de Monterrey; Universidad de La Salle; U. Modelo, UVM Zapopan, CETYS y Universidad Madero.

