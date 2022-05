Halcones de Xalapa Femenil fortalece responsabilidad social.

Previo al inicio de la segunda etapa de la temporada 2022 de la LNBP Femenil, jugadoras, staff y directivos del Club Halcones de Xalapa recibieron información sobre uno de los pilares de la organización: Responsabilidad Social (RS).

La charla fue impartida por el gerente de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa Grumax, patrocinador oficial del equipo emplumado.

Ali Alberto Martínez Toriz, experto en responsabilidad social y asesor externo del club, hizo de conocimiento el tema, momentos antes de dar inicio al entrenamiento en el Nido del Halcón.

Mencionó a las basquetbolistas lo fundamental que es lograr para las empresas el impacto a nivel social de las acciones que genera el club en beneficio de su comunidad; afirmó.

Alessandros Racing con alineación completa en Súper Copa

Brilla en el mar Tristhan Gabriel Hernández Carrera

“Es muy importante que cada persona que participa de la comunidad halcones sepa sobre el programa responsabilidad social porque finalmente obtienen un cambio en su vida”.

“La responsabilidad social es un cambio cultural y esto les va a provocar calidad de vida. Pero si no les escuchamos y no sabemos qué necesidades tienen, no vamos a poder atender a las necesidades de vida para cambiarlas…responsabilidad social es responder a”.

Además Martínez Toriz asegura que la responsabilidad social es un proceso lento, en el que tienes que hacer más para generar bienestar. Hacer lo tuyo individualmente y después como comunidad para llegar al objetivo de Halcones, pero con calidad de vida al interior y al exterior.

Halcones de Xalapa Femenil fortalece responsabilidad social.

Halcones de Xalapa Femenil refuerza sus vínculos con sus patrocinadores y comunidad que rodea a los equipos profesionales junto con sus academias. El equipo alado estará viajando este jueves 19 de mayo a la sultana del norte para medirse con Fuerza Regia Femenil en el inicio de la segunda etapa de la liga femenil.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen