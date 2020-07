Halaga a Miguel Herrera ser mencionado para dirigir al Betis.

El Piojo no puede ocultarlo y muestra ilusión porque su nombre apareció vinculado para ser una posible incorporación al , un runrún que tuvo su origen en la prensa de España, pues creen que ‘El Piojo’ podría ocupa el lugar que dejó vacante Rubi en la dirección técnica del equipo sevillano.

“Sí (da ilusión), la verdad es que es un equipo importante, es un equipo de los que te pueden proyectar en Europa. Yo preferiría hablar cuando las cosas son reales, cuando realmente tenga un llamado o alguien me haya buscado”. Declaró Herrera en entrevista telefónica a UNANIMO Deportes.

Herrera, quien contó con el aval de Santiago Cáseres para dirigir al Betis y en LaLiga, declaró que el hecho de que lo vinculen con un equipo de la talla del club verdiblanco es resultado de que estás haciendo bien tu trabajo. Además, comentó que los rumores no lo desconcentrarán de sus objetivos que tiene con las Águilas.

“Me da gusto y me alegra por el trabajo que hemos hecho que hoy mi nombre esté en un equipo europeo. En un equipo importante como lo es el Betis. Pero a mí sinceramente no me ha hablado nadie, entonces de repente son muchas especulaciones. Agradecido con el quien haya puesto mi nombre ahí, pero bueno, esperando, tranquilos. La verdad es el puro rumor, a mí no me ha contactado nadie, yo estoy concentrado en América”. Señaló el técnico americanista.

Después de casi cuatro meses de inactividad debido a la pausa por la pandemia del coronavirus, el América regresará a las canchas el viernes 3 de julio para enfrnetarse Toluca en la Copa GNP por México.

