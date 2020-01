Hackean al menos a una decena de equipos de la NFL en twitter. Al menos 10 cuentas de twitter de equipos de la NFL fueron hackeadas este lunes por un grupo que se hace llamar OurMine. Hasta este momento, ninguno de los clubes ni la propia liga se han pronunciado por este incidente, el cual ocurre a escasos seis días de que se juegue el Super Bowl LIV.

Uno de los perfiles que se encuentra bajo control de esta agrupación son los Empacadores de Green Bay, quienes desde hace tres horas no han publicado un solo mensaje y cuya foto ha sido eliminado. La publicación más reciente fue realizada por OurMine.

“Hola, estamos de regreso (OuMine). Estamos aquí para enseñarle a la gente que todo es hackeable. Para mejorar la seguridad de tus cuentas contactanos: [email protected].

Para servicios de seguridad visita: ourmine.org

Síguenos en @OurMine para noticias

Hagamos #OurMineBack tendencia en Twitter”, comentó el grupo de hackers en la cuenta oficial de twitter de Green Bay.

Hi, we're Back (OuَrMine).

We are here to Show people that everything is hackable

to improve your accounts security

Contact us: [email protected]

For security services visit: ourmine. org

Follow @OurM1ne for news.

Let's Get #OurMineBack Trending on twitter

