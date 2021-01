Habrá finalistas en la Copa de la Liga Oropeza.

En primer lugar desde este viernes se pusieron en marcha duelos definitorios del Torneo de Copa de la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González. En donde la Serie “A” de la Juvenil “C” pone en juego ronda de semifinales. Lo mismo que la Juvenil “A” y Premier, mientras que Infantil “B” ya pisa los cuartos de final.

De acuerdo a la programación que da a conocer Aurelio Guerra Grajales, el sábado la Serie “A” de la categoría Juvenil “C” tiene la primera semifinal en el campo 3 de La Primavera de Playa de Vacas entre Bulldogs Trigal en contra de FC Villa Rica a las 10.40 horas. Mientras que la otra semifinal será en el campo 4 a las 10.40 horas CEFOR Palmitas vs Legión Extranjera.

En consecuencia en la Juvenil “A”, la primera semifinal será en La Primavera 2 a las 9 horas entre CEFOR Pachuca Ver ante Real Jr. Veracruz, mientras que a las 14 horas en este mismo campo CAR Tiburón en contra de Atlético Vera Norte.

La categoría Premier tendrá la primera semifinal en el campo 3 de La Primavera a las 12.20 horas Kraken FC en contra de FC Villa Rica, en tanto que en La Primavera 6 a las 14 horas, Academia Delfines Ver ante Deportivo Rivadeneyra.

También en la Infantil “A” se llevan a cabo semifinales, ambos a jugarse en el campo 7 a las 9 horas Gallos Pro Ver vs Charales CF; y a las 10.30 horas, Escuela Chivas Veracruz vs Tiburones Vista Mar.

CUARTOS

En la Infantil “B” está en la fase de cuartos de final con los siguientes compromisos en La Primavera 1: a las 8:45 horas, Atlético Vera Norte vs Escuela Chivas Ver.

Por lo tanto, a las 10:15 horas, Pumas Veracruz vs Chelsea Veracruz; a las 12.00 horas, Real Jr. Veracruz vs Tiburones Vista Mar; además del duelo entre Charales vs la Moderna que se jugó en el campo de La Tampiquera.

Dentro de la programación se incluyó un partido pendiente de la Liga de Desarrollo en La Primavera 4 a las 14 horas entre FC Gallos Pro vs Piratas de Alvarado de la Sub 23.

Habrá finalistas en la Copa de la Liga Oropeza.

Finalmente Mangueros de Actopan en la categoría Sub 19 se impuso este miércoles en partido pendiente de la jornada 4 a CF Gallos Pro por 2-0.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.