Haaland sigue intacto con su olfato goleador con el Borussia.

Erling Haaland y Julian Brandt lucieron un espectacular nivel en el regreso de la Bundesliga.

— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 16, 2020

Gran goleada del Borussia Dortmund por 4-0 sobre el Schalke en el Derbi de la Cuenca del Ruhr en el regreso del futbol y la Bundesliga tras la pandemia del COVID-19.

Hakimi tuvo la primera en un tiro libre desviado tras falta sobre Hazard al 22′. Tras el saque de esquina, Haaland rozó el gol con una volea de zurda pero se estrelló en el lateral de la red.

Burki salvó al cuadro ‘borusser’ tras un error de la defensa y sacó con el pie un remate de Caliguiri en el área pequeña cerca del 30′. E inmediatamente apareció Erling Braut Haaland para hacer el primero.

.@Bundesliga_EN |@BVB 1-0 @s04_en | GOLO

HAALAND, WHO ELSE? 🔥 O prodígio marca o primeiro golo do regresso da Bundesliga 🇩🇪 #BundesligaEleven pic.twitter.com/xmH930JpXS

