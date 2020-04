Haaland: Mis ídolos son Cristiano e Ibrahimovic.

En una sesión de preguntas y respuestas con fanáticos del Dortmund, el delantero noruego reveló quiénes eran sus ídolos de pequeño.

Haaland provocó una revolución de goles desde su llegada y debut en el Borussia Dortmund que lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados por los equipos poderosos de Europa.

En una sesión de preguntas y respuestas con fanáticos en el canal de Youtube “De Borusse a Borusse”.

El atacante noruego del Dortmund reveló quiénes eran sus ídolos cuando era pequeño y cómo atraviesa la cuarentena.

“Cuando era niño, tenía muchos ídolos. Tengo que nombrar dos jugadores: Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic”, manifestó el delantero noruego.

Por otra parte, Haaland contó las sensaciones que atraviesan su cuerpo cuando corean su nombre en el estadio del conjunto de Dortmund.

“Es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, la verdad es que no lo puedo describir y me siento orgulloso”.

Sobre su vida en cuarentena, Haaland remarca que “entreno mucho, medito mucho y también juego al FIFA con mis colegas”.

La entrevista se volvió más íntima al grado de Haaland detallar puntos que pocos conocían pero muchos querían saber respecto al día a día de la nueva sensación en el ataque amarillo.

Agregó que “entreno mucho, medito mucho y también juego al FIFA con mis colegas; mi comida favorita es el kebab y la pizza”, responde el joven delantero.

Finalmente dijo: “mis dos palabras favoritas en alemán no sé cómo decirlas, Maloche(risas), y la palabra Tor(gol)”, reconoció entre risas.

