Haaland anota dos tantos en goleada del Dortmund.

Ganaron en casa por 5-0 al Union Berlín con lo que los dos equipos mantienen su presión sobre el RB Lepzig.

El Dortmund, por su parte, tenía una cuenta pendiente con el Union Berlin, que le había propinado su primera derrota en la primera parte del torneo, y la saldó con creces.

Jadon Sancho hizo el primer gol para el Dortmund en el minuto 13 con un remate que pegó en un contrario, descolocando por completo al portero Rafal Gikiewicz.

Another two goals for Erling Haaland today, that’s 7 in his first 3 games for Dortmund.

The lad is changing the game at the age of just 19.

— HLTCO (@HLTCO) February 1, 2020