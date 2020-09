Guti juega los 90 minutos en empate del PSV.

El centrocampista mexicano, Erick Gutiérrez, fue titular y jugó el partido completo para PSV Eindhoven en el empate 1-1 ante Viktoria Köln.

Cabe resaltar que, desde el 15 de diciembre de 2019, el jugador azteca no aparecía en una alineación como titular, aquel encuentro lo perdió su equipo ante Feyenoord en un partido correspondiente a la Eredivisie.

𝚆𝙴𝙳: #AnnounceMax 𝚃𝙷𝚄: First start in 🔴⚪️ #PSVVIK

El cotejo fue muy cerrado durante los 90 minutos, el primer tanto del encuentro cayó antes del descanso por conducto de Nick Vergiever.

Para la segunda parte, en los primeros instantes se hizo presente Ernesto Carratala Jimenez y emparejó la pizarra con su anotación para el equipo de la tercera división alemana.

