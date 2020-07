Gustavo Quinteros dice la razón de su salida de Xolos.

“No hubo acuerdo cuando nos tocó coincidir en la incorporación de los jugadores nada más. No hubo problema de malos resultados, trabajo, convivencia. Siempre tuvimos buena relación con la dirigencia, jugadores. Pero los entrenadores tenemos que coincidir junto con el club”.

“Por supuesto que el club es el que toma la decisión y uno siempre se adapta a esas cosas. Ahora, buscar otras alternativas donde yo me sienta cómodo trabajando y pueda hacer algo de común acuerdo con el club”.

El ex técnico de Xolos, Gustavo Quinteros, habló con TUDN sobre su salida del equipo y reveló que se debió a desacuerdos con la directiva en el tema de fichajes, ya que los jugadores que buscaba para fortalecer el plantel no eran los que el presidente y la dirección deportiva querían para Tijuana.

El estratega argentino-boliviano llegó a Xolos en diciembre pasado y no pudieron contratar a los jugadores que pedía por tema de tiempo. Sin embargo, había suficiente márgen ahora para hacer esos fichajes y ahí fue cuando Ignacio Palou y Jorgealberto Hank no lo apoyaron, algo que solo le había pasado en Emiratos Árabes.

“Siempre el mercado de diciembre es complicado, uno quiere contratar jugadores que terminan más tarde o están de vacaciones y en ese momento quisimos incorporar jugadores que después no pudieron llegar. La idea era que otra vez buscáramos esas alternativas que no habíamos podido conseguir pero fue algo de común acuerdo. Hablamos con el presidente, no pudimos llegar a un acuerdo y separamos los caminos, eso fue lo que sucedió”.

Gustavo Quinteros se va dolido por no poder dirigir la Final de Copa MX ante Rayados, que fue el mejor logro en su breve gestión de 10 jornadas en Liga MX y juegos coperos al frente de Tijuana.

“Lo más triste de esto es no haber podido jugar la final, teníamos mucha fe y confianza en que la podíamos ganar porque veníamos jugando muy bien. Al final, terminamos con siete goles en los últimos dos partidos, cuatro contra Toluca de visita y tres ante Pachuca de local. Eso es lo más triste, lo más doloroso, tener que salir del club en un momento previo a jugar una Final”.

Instalado en Buenos Aires, Gustavo Quinteros ya tuvo ofertas para dirigir, pero prefiere estar con su familia. Y esperar un proyecto en Sudamérica que le permita pelear por campeonatos, dirigir Copa Libertadores y en un futuro regresar a México.

