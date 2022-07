Gustavo Martínez Mánager de El Águila por un día.

Es peloterito de la Liga Infantil Beto Ávila y aficionado a Veracruz, será por primera vez, mánager por día de El Águila de Veracruz.

Un niño jarocho vivirá por primera vez en la historia de la organización, lo que significa el orgullo y tradición de ser mánager El Águila de Veracruz por un día, se trata de Gustavo José Martínez Rodríguez, quien literal desde la cuna es aficionado a equipo.

Será en el viernes 29 de julio, en primer juego de la serie entre Diablos Rojos del México contra El Águila de Veracruz, cuando Gustavo se enfunda en el uniforme de El Glorioso y junto a Emmanuel “Peque” Valdez, sean los dirigentes del equipo jarocho.

“La primera vez, que yo recuerdo que Gus haya venido al estadio, estaba en carriola, tendría menos de un año, nos sentábamos allá por primera base.

“Gus poco a poco se dio cuenta del deporte y cuando el equipo regresó, venía fotos viejitas y decía ‘ese soy yo en el parque”, reveló Gustavo Martínez Mier, padre del pequeño Gus.

Cuando el sonido local pone música salsa, un pequeño se roba la atención de todo el estadio, sus pasos de baile contagian hasta a los jugadores en el terreno, ese es Gus, quién como jarocho nato, mezcla su afición por El Águila y por la música.

“A Gus siempre le ha gustado la fiesta, es jarochísimo, le encanta bailar, el carnaval, un día estábamos sentados aquí (zona diamante) y él es un niño muy inquieto y un día se paró y se puso a bailar, se volvió una pequeña gran costumbre”, apuntó el también médico de profesión.

Es precisamente que esta chispa y nunca dejar de apoyar al equipo, ha conquistado a todos los jugadores de El Águila, donde hasta tiene una complicidad con uno de los peloteros más queridos.

“Un día, nosotros no venimos al estadio y al otro día Amarista le pregunta, qué por qué no vino un día antes y Gus le respondió que fue a una comunión, acto seguido el niño le pregunta ‘por qué no botas la pelota’ y Alexi le dice que lo va a intentar y viene el jonrón, Amarista se pone a buscarlo y lo voltea a ver.

“Al día siguiente, Gus le dice lo mismo y Amarista la vuelve a botar”, mencionó el papá del pequeño dirigente de Veracruz.

Gustavo además de ser aficionado a El Águila, es integrante de la Liga Infantil Beto Ávila, donde aprende los fundamentos de la pelota y desde hace semanas, el pequeño mánager toma nota de lo que pasa en el dugout de su equipo.

“Me he dado cuenta qué en estos últimos días, se ha estado sentando más cerca del dugout, está observando lo qué hace el mánager, ha empezado a entender la importancia de lo qué va a hacer.

“Qué entienda que no nada más es pararse a batear, sino que hay muchas más cosas que rodean al juego, al mismo tiempo lo motivan a entender más cosas porque el práctica beisbol (…) muchas cosas que tiene que entender de su entrenador y conocer la motivación y responsabilidad para seguir en el deporte”, insistió el papá de Gus.

