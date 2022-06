Gustavo Barrales tuvo carrera complicada en Chihuahua.

Se dio el ansiado regreso a las pistas del piloto potosino, Gustavo Barrales, enfrentando un duro compromiso en la categoría Challenge, de NASCAR México Series durante la competencia nocturna celebrada el pasado sábado en el Dorado Speedway, de Chihuahua.

Tras una larga ausencia, Gustavo Barrales volvió a una competencia de NASCAR Challenge, tomando el volante del auto #62 PEAK / Laboratorio Tequis / CASTDIM. En un intenso fin de semana que inició con el NASCAR Parade en donde pudo convivir con la afición chihuahuense que se dio cita en las instalaciones de la Feria Santa Rita.

Ya por la noche del viernes, pudo probar su stock en el par de prácticas que culminaron en la madrugada del 4 de junio. Para posteriormente disputar la sesión de calificación por la tarde, en donde obtuvo el lugar veintiuno de salida para la competencia nocturna.

Al caer la noche y con unas tribunas luciendo llenas, arrancaba la carrera pactada a 240 vueltas o 100 minutos de duración. En donde Gustavo tendría algunos problemas en la comunicación que le impidieron comenzar con el apoyo de su spotter, perdiendo lugares que lograría recuperar vuelta a vuelta. Para su mala fortuna, tras un incidente para evitar duro contacto, se afectó el ducto de ventilación. Obligándolo a abandonar con 71 giros dados al óvalo de 1,000 metros de longitud.

Gustavo Barrales: “Tuvimos muy mala fortuna, pero de todo esto se aprende. Creo que nos enfrentamos a fallas que nos van a permitir crecer en todos los aspectos para las carreras que siguen, eso es lo más importante”.

“Comenzamos con problemas en la comunicación, no pude escuchar a mi spotter en el inicio de la carrera, eso me hizo perder posiciones que se pudieron ir recuperando. Pero en un incidente frente a nosotros. Terminamos trompeando para no chocar y eso afectó el ducto de ventilación. Por eso es que decidimos no arriesgar más para prepararnos desde ahora pensando en el siguiente compromiso”.

El siguiente compromiso de Gustavo Barrales en NASCAR México Series se dará el día 26 de junio con la visita del campeonato al trióvalo de Guadalajara.

