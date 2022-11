Gustavo Barrales acarició el Top-10.

En NASCAR Challenge en el Hermanos Rodríguez.

Volvió a la actividad el potosino Gustavo Barrales y lo hizo de buena forma al presentarse en el retorno de NASCAR México Series al histórico Autódromo Hermanos Rodríguez, terminando a un paso del Top-10 de la categoría Challenge, el pasado fin de semana durante el Speed Fest.

Gustavo Barrales, concretó un regreso importante al volante del auto #62 PEAK/ Laboratorio Tequis/ CASTDIM, en la categoría NASCAR Challenge, enfrentándose al óvalo de 1.609 metros de longitud que se ubica en la deportiva Magdalena Mixhuca, el cual además significó el regreso del campeonato a la capital del país, tras casi 3 años de ausencia.

Todo iniciaría con un proceso sabatino en donde se incluía un par de prácticas y la sesión clasificatoria en donde se ubicaba en el lugar 12 de su categoría, dejando su auto listo para enfrentar una de las carreras más complicadas de la temporada.

El Trail Tetela de Ocampo, un éxito

Luis Márquez de El Águila, es Novato del año 2022

A pocos minutos de las 16 horas, ondeaba la bandera verde para la competencia pactada a 120 vueltas o 100 minutos, con Gustavo consiguiendo llevar su auto limpio, alejado de los contactos y cruzando la meta en el puesto 11, a solo un pequeño paso de subirse al Top-10, siendo de esta forma una misión cumplida para el de San Luis Potosí.

Gustavo Barrales: “Fue un buen regreso, hicimos un buen trabajo a lo largo de los dos días para poder hacer una carrera como esta. No era nada fácil, es tomar el volante para correr en una de las mejores pistas, pero también una de las más complicadas, así que sin duda me voy motivado con el resultado”.

Gustavo Barrales acarició el Top-10

“Agradecer a todo el equipo, a mis patrocinadores y a todos los que me han permitido estar en cada carrera. Me seguiré preparando fuertemente para estar listo y poder hacer lo que me gusta, que es estar en la pista”.

El camino de NASCAR México Series, continúa y llega a su fecha semifinal el próximo 27 de noviembre, volviendo al Autódromo Monterrey.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ