Gullit Peña revela el motivo por el que salió de Chivas. Carlos Peña llegó a Chivas hace algunos años como uno de los refuerzos que sacarían al club de su crisis deportiva, sin embargo, se fue en medio de la controversia y con más pena que gloria. A raíz de su polémica salida del equipo, el Gullit reveló las circunstancias en las que abandonó la institución e insinuó que nada tuvo que ver con sus indisciplinas y pobre rendimiento.

En entrevista con el portal Soy Fiera, el ahora futbolista del CD FAS de la liga salvadoreña develó que salida de Guadalajara se debió a un tema económico y aseguró que la noticia se la dijo personalmente Matías Almeyda.

“A mí me gusta la gente que habla las cosas como son, y Matías (Almeyda) siempre era de frente. Sigo teniendo muy buena relación con él. Un día yo estaba en mi casa y me hizo la llamada, me dijo: ‘Gullit, el club necesita dinero. Ya nos salvamos del descenso; y Vergara e Higuera ocupan dinero, y eres el jugador que se les puede dar. Yo creo que ya no vas a estar en el club’”, declaró el mediocampista.

Gullit Peña revela el motivo por el que salió de Chivas; insinúa que no fue por su rendimiento e indisciplinas

Peña mencionó que se fue tranquilo del equipo y analizó que no hizo las cosas, deportivamente hablando, tan mal como se ha señalado en los medios de comunicación.

“Estuve tranquilo, le dije que muchas gracias. Fui el tercer refuerzo, con ocho o nueve goles. Yo creo que para llegar como refuerzo a un equipo tan grande, peleando el descenso, y haber metido esa cantidad de goles, yo creo que estuvo bien. Quedé Campeón de Campeones contra Veracruz”, agregó.

Gullit jugó durante 2016 con Chivas, sin embargo, salió del club al término del año, debido a su pobre rendimiento y constantes indisciplinas fuera de la cancha.

