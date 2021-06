Gullit Peña presentado con Antigua de Guatemala

El mexicano anhela el título y agradece la confianza de los Aguacateros de Guatemala.

Carlos ‘Gullit’ Peña fue presentado como nuevo jugador del Antigua GFC del futbol de Guatemala e indicó que anhela el título, luego de llegar como campeón en Centroamérica con el FAS de El Salvador .

El mediocampista mexicano será dirigido por su compatriota Roberto Montoya, quien dirige al equipo en una segunda etapa, ésta a partir de marzo pasado.

Por lo tanto “estoy muy contento de que el entrenador, cuerpo técnico y presidente del club, hayan confiado en mí. Agradezco la oportunidad y espero darles muchas alegrías.

“Esto es de todos los jugadores, cuerpo técnico, directiva, y afición. Vamos a ir por ese título primeramente Dios trabajando fuertemente entre todos”, dijo durante su presentación ‘Gullit’ Peña.

Antigua GFC tiene cuatro títulos de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, el más reciente fue en el Clausura 2019. El goleador histórico del equipo es un mexicano, Agustín Herrera Osuna, con 89 goles entre 2015 y 2019.

Carlos Peña no es el único mexicano en el equipo, además del entrenador también aparecen Ever Guzmán, campeón el mundo en Perú 2005 con el Tri Sub 17; y Genaro Castillo, quien jugara en la Liga BBVA MX con Tigres de 2013 a 2016.

Además el 4 de febrero pasado fue presentando en El Salvador, con el Club Deportivo FAS de El Salvador. Ofreciendo aportar su experiencia y el deseo de conseguir el título con el club cuscatleco que quedó eliminado en semifinales del Torneo Apertura 2020 recién finalizado.

Finalmente “es un comienzo muy importante para mi carrera y espero darle muchas alegrías a la gente del FAS. Siempre me he caracterizado de no conformarme con nada y ojalá podamos bordar una estrella más en este gran escudo”. Expresó Peña durante su presentación en el Anfiteatro Estadio Óscar Quiteño.

