Gullit Peña juega en Guatemala y ya piensa en su retiro.

Carlos ‘Gullit’ Peña reveló los contratiempos y las dificultades que vive como jugador del Antigua Guatemala FC en la Liga guatemalteca, y también vislumbró su retiro en un año, si es que ya siente que no dá más.

En entrevista para el canal de YouTube ‘La Guarida Esmeralda’, el mediocampista mexicano analizó las diferencias de su actual competencia con la Liga BBVA MX.

“Acá está apenas creciendo todo, los DTs mexicanos le están dando un plus muy grande, los directivos ya se están dando cuenta porque acá te avientas seis horas. A veces hasta el mismo día. A veces en canchas en las que no están aptas para el futbol y los directivos exigen, pero también se dan cuenta que hay que invertir”. Comentó el jugador nacido en Tamaulipas.

El mediocampista de 31 años aseguró que su etapa en el futbol se está acabando y que él será el primero en reconocer cuándo colgar los botines por la responsabilidad que conlleva la profesión.

Héctor González y Núcleo GGG GÜD Mothers por el triunfo

Jafeth Padrón Pale quiere hacer su historia en el futbol

“La verdad que me considero una persona sincera, yo voy al frente, digo las cosas como son. Mucha gente me conoce y en el momento que vea que si en un año ya no doy más en el sentido de condición porque vienen generaciones muy bien. Jugaré pero en la cascarita. Juego para divertirme, pero también hay que verlo con responsabilidad porque tienes que rendirle a los clubes en los que estás.

“Mi sueño es (retirarme) con León, si acá en Antigua ya no doy más será acá, pero mi sueño sería con León”, reveló.

El jugador mexicano, Carlos ‘Gullit’ Peña, aseguró que todo lo que ha hecho en su carrera ha sido con esfuerzos y siempre ha valorado la posibilidad de estar respaldado cuando haya colgado los botines.

Gullit Peña juega en Guatemala y ya piensa en su retiro.

“He invertido, desde los 21 años. Se me acercó una persona para sacar seguros de todo tipo, gracias a Dios sé lo que es venir desde abajo. Y cuando tengo cinco pesos son tres para algo y los demás para darse sus gustos que para uno eso trabaja”, sentenció.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen