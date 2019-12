Guillermo Vázquez manda recadito a los Tiburones Rojos

Pronóstico Reservado.- Ángel Palma

La final de Liga MX luce muy atractiva, un encuentro en donde pocos hubieran apostado que América y Rayados serían los protagonistas y no tanto por su posición en la tabla; por un lado, América no sólo arrancó “perdiendo” a piezas clave como Marchesín, Matheus Uribe y Edson Álvarez, también arrancó el torneo con las lesiones como una constante (tema aparte los “bombazos” mediáticos Giovani y Ochoa); en el otro lado de la moneda, Rayados se “coló” a la liguilla en las últimas jornadas, tras un cambio en la Dirección Técnica que hoy podemos juzgar como un gran acierto; hay que señalar que Diego Alonso nunca logró conectar con una afición tan peculiar como exigente; ya en otras oportunidades les he comentado que, entre el fútbol mexicano, la afición de Monterrey se cuece aparte en cuanto a pasión se refiere y el estratega uruguayo parece que no lo previó ni se ocupó en corregir dicho aspecto que influye para bajar la presión mediática y, en muchos casos, “comprar” tiempo cuando los resultados en la cancha no se están dando de la mejor manera.

Finalmente ello derivó en la llegada de Antonio Mohamed, mejor conocido en territorio regio como “Tany” (desde ahí se refleja el impacto de Mohamed con prensa y afición); con el argentino los Rayados tuvieron un envión anímico que les permitió superar con claridad al mejor equipo del torneo, Club Santos; incluso as dudas sobre el holandés Vincent Janssen se despejaron. También hay que apuntar el “morbo” del pasado de Mohamed con Club América y su polémica salida de Coapa, un ingrediente que le da más sabor a la final que en el otro lado nos presenta a, posiblemente, el Director Técnico más mediático del fútbol mexicano; un entrenador cuyo palmarés y personalidad sin puntos medios hacen clic perfecto con su club y su más reciente eslogan “Ódiame Más”.

Más allá del tema mediático del gran papel que hizo Rayados con su tercer lugar en el Mundial de Clubes, para la final de Liga MX hay que considerar el gran peso que tiene el aspecto motivacional; por un lado ese gran papel de los dirigidos por Antonio Mohamed, incluido un partido casi perfecto ante el poderoso Liverpool de Jürgen Klopp, también puede jugarles en contra; sin ahondar mucho en el tema, es evidente que la carga mental fue alta para los de Monterrey y mantener ese alto nivel tanto deportivo como de concentración es muy complejo cuando llega la fatiga cognitiva, un concepto que alguna vez le escuché a Juan Manuel Lillo.

Del otro lado tenemos a Club América que iniciando esta semana de final, abrió las puertas del Estadio Azteca para que alrededor de 35,000 aficionados presenciaran su entrenamiento.

Una final con todos los ingredientes para ser muy atractiva; desde clubes, afición, estrategas, hasta figuras que pueden marcar la diferencia en la cancha. Aun así, incluido el ahora rival Miguel Layún, muchos creen que Club América es favorito por “ese algo” que hace diferente a los de Coapa en las finales. Final de pronóstico reservado.

