Guillermo Vázquez buscará la liguilla con Atlético San Luis. Atlético San Luis ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado de cara al Apertura 2020, por lo que Guillermo Vázquez, entrenador de los Tuneros, reconoció que la directiva cumplió con las peticiones que realizó para mejor a la plantilla. Debido a esto, Memo detalló que el conjunto potosino deberá pelear por llegar a la liguilla.

Memo Vázquez sabe que el equipo de San Luis fue armado para estar en liguilla ⚽https://t.co/yJiekmJ3gd — Futbol Picante (@futpicante) July 10, 2020

“Esto es como lo teníamos planeado, lo hablé con la directiva y hemos ido posición por posición. Ellos han cumplido con lo que quedamos, de traer a la gente que yo creía que le venía bien al equipo y eso nos compromete a entregar buenas cuentas. Soy un cuate de retos, no me asustan los compromisos, la verdad me encantaría estar una liguilla con este grupo, la afición lo ha demostrados, me encantaría estar en la liguilla. Es la ilusión que uno tiene. Hay que ponerse metas y objetivos”, declaró Vázquez en conferencia de prensa.

Checa sus palabras: https://t.co/p3TnERGJxi#SanLuisPotosí pic.twitter.com/TTfHuhUtuK — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) July 10, 2020

Sobre la contratación bomba de Mauro Quiroga, campeón goleador con Necaxa en el Apertura 2019, Memo indicó que el ‘Comandante’ hará una gran pareja junto a Nicolás Ibáñez, hombre gol de San Luis desde su ascenso al máximo circuito. El estratega reveló que ambos se han entendido muy bien en sus primeros entrenamientos.

“Yo me imagino a Mauro (Quiroga) y a Nico (Ibáñez) haciendo daño. Ellos entendiéndose bien y siendo fuertes en el ataque, creo que tenemos que llevarles balones. Hasta hora se han entendido y hay que sacarles el mayor provecho posible. Veo a un equipo ofensivamente fuerte. Cuando atacamos y defendemos tiene que ser un trabajo en equipo”, agregó.

Evaluando el plantel actual y en comparación con lo que presentó Memo Vázquez en el partido contra Necaxa por aquí creemos que este es es nuestro mejor cuadro posible de cara al siguiente torneo. 🔖 11 ideal Apertura 2020: pic.twitter.com/vIDqlFnD4d — San Luis Manda (@ASL_Manda) July 10, 2020

Hasta el momento, Atlético San Luis ha cerrado las incorporaciones de Quiroga, Pablo Barrera, Rodrigo Noya, Pablo López y Ramiro González, empero, Guillermo Vázquez no descartó el arribó de algún otro refuerzo.

