Guillermo Fernández abandona Cruz Azul. El mediocampista Guillermo Fernández anunció su salida de Cruz Azul apenas un semestre después de que arribara al futbol mexicano. El argentino confirmó su regreso a su país y dio a conocer que fichará con Boca Junior.

El sudamericano reveló que llegó ilusionado a la Liga Mx, sin embargo; debido a la falta de oportunidades con la Máquina tomó la decisión de abandonar el club. “Vine con mucha ilusión, pero no jugué lo que quería, me toca volver a mi país”, señaló ‘Pol’ Fernández previo a tomar su vuelo hacia Argentina.

Guillermo Fernández (🇦🇷, 28 años) es nuevo jugador de Boca Juniors, llega procedente de Cruz Azul. Préstamo por 1 año con opción a compra. pic.twitter.com/Ubh4C10QB9 — Transfer Liga MX. (@TransferLigaMX) January 11, 2020

El volante señaló las difíciles circunstancias que vivió en el Apertura 2019 y lamentó que una lesión lo haya mantenido fuera de las canchas por espacio de seis semanas.

“No encontré la continuidad que quería, cuando me empecé a sentir bien tuve una lesión que me dejó un mes y medio fuera de las canchas. Cuando volví el torneo estaba a punto de terminarse. Tuve minutos, no los que quería, es una decisión familiar, me toca irme”.

Guillermo Fernández fue comprado el torneo pasado por Cruz Azul proveniente de Racing de Avellaneda y era considerado una de las contrataciones estelares de los Celestes, empero, no gozó de regularidad a pesar del cartel con el que llegó a México.

Oficial: Guillermo Fernández jugará en Boca Juniors. Pol mañana firma su contrato y se suma al plantel. Todos los detalles acá:https://t.co/FM8Vsbik1L — Diario Xeneize (@DiarioXeneize) January 14, 2020

‘Pol’ jugó en 12 partidos en el anterior certamen y sumó 493 minutos. El argentino no consiguió anotaciones y asistió en una ocasión a sus compañeros.

Cruz Azul aún se encuentra en búsqueda un refuerzo en el ataque ante la ausencia de Milton Caraglio, quien se perderá alrededor de tres meses por una lesión sufrida en pretemporada. Se desconoce si la directiva Cementera vaya a buscar suplir la baja de Guillermo Fernández.

