Guillermo Cantú califica como un infierno al Ascenso Mx. La decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de desaparecer el Ascenso Mx ha causado una polarización entre directivos y clubes. Algunos aseguran que esta medida es un retroceso deportivo; mientras que otros señalan que era cuestión de tiempo para que la categoría de plata del balompié nacional sufriera un cambio radical.

Guillermo Cantú, director deportivo de Bravos de Juárez, es parte de los que veía inviable la continuidad de la segunda categoría. El directivo calificó como un “infierno” a esta rama y aseguró que siempre buscó salir de esta cuando estuvo al frente de un par de proyectos.

“Tuve la oportunidad de estar de propietario en el Ascenso MX con dos equipos, el último fue Necaxa, y junto con mi socio (Ernesto Tinajero) siempre teníamos la broma de que nos encontrábamos en el Infierno y había que salir de allí”, declaró Cantú en entrevista con ESPN.

Cantú explicó que el proyecto aprobado no implica que la división de plata desaparezca del todo. El directivo de la escuadra fronteriza detalló que solamente se suspenderá el ascenso-descenso a la Liga Mx y consideró que podría ser debatible el tiempo (seis años) por el que se implementará esta drástica medida.

“Yo no entendí que se acaba el ascenso y descenso, sino que se ha suspendido. Este tiempo puede ser razonable o no, pero será sólo por un tiempo. Estamos viviendo un reto importante y podemos convertirlo en una gran oportunidad para el desarrollo del futbol y de los futbolistas mexicanos, no únicamente de los extranjeros”, finalizó.

En una votación cerrada, la semana pasada los dirigentes de la Liga Mx aprobaron la reestructuración del Ascenso Mx, así como la abolición del ascenso-descenso al máximo circuito. Los Bravos de Juárez fueron uno de los equipos que apoyaron este proyecto.

