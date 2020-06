Guillermo Almada revela que tuvo COVID-19. Guillermo Almada reveló que fue uno de los 15 integrantes de Santos contagiado con COVID-19. El entrenador uruguayo aseguró que durante el confinamiento solamente salió de su casa para llevar a un parque que se encuentra cercano a su domicilio a sus hijos.

⚽️: El entrenador Guillermo Almada reveló en entrevista con la cadena Unanimo Deportes de Estados Unidos que fue uno de los 15 positivos de COVID-19 del Club Santos Laguna: "Todavía no sabemos como me contagié y le puedo dar fe que yo no me salí de mi casa…(1/2) pic.twitter.com/g3geuxzqCU — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) June 6, 2020

“Voy a ser más específico, mi señora es médico. En mi casa, mi señora es la que hace los mandados, porque obviamente como es su especialidad, ella sabe protegerse más. Los niños chicos tampoco salen y tenemos una empleada. A veces salían al parque, acá a la esquina, que son 20 metros de casa. Era el único lugar al que iba cuando no había gente y el único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa“, declaró el estratega en plática con Unanimo Deportes.

#Entérate 😷 El director técnico del @ClubSantos Guillermo Almada, confesó ser uno de los contagiados de #coronavirus; "desconozco cómo me contagié, yo nunca salí de mi casa" https://t.co/SafAqQMcMG pic.twitter.com/HHB3pKOFB6 — Milenio Laguna (@MilenioLaguna) June 6, 2020

Asimismo, Almada expresó que no tuvo contacto con alguno de los jugadores de los Guerreros que fueron diagnosticados con coronavirus, por lo que descartó que este haya sido el motivo de su enfermedad. El técnico indicó que no tuvo ningún síntoma de la enfermedad, la cual superó sin dificultades.

“Todavía no sabemos cómo me contagie y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema. Nosotros no nos juntamos ningún día, los que lo expusieron públicamente son Orozco y Arteaga”, mencionó Guillermo Almada.

No salí de mi casa: Guillermo Almada, DT de Santos tras dar positivo a coronavirus 😳 https://t.co/Nx28CbuAeW pic.twitter.com/dEGqwcswqb — La Afición (@laaficion) June 6, 2020

Hace unas semanas, Santos dio a conocer que ocho futbolistas habían dado positivo a las pruebas de COVID-19. Días más tarde, la directiva informó que en total habían sido 15 los elementos del equipo con coronavirus, sin embargo, no develó la identidad de los pacientes.

