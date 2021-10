Guillermo Almada niega haber sido contactado por Chivas. Las Chivas continúan su búsqueda por su nuevo entrenador y algunos rumores apuntan al director técnico de Santos, sin embargo, el estratega rápidamente negó esto, pero no se descartó del todo. En conferencia de prensa, Guillermo Almada rechazó que haya sido buscado por el Rebaño Sagrado, empero, se mostró honrado por estar en la mira de un equipo grande.

“¿A quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande? Me halaga que un equipo tan importante se interese por nuestro trabajo y no sólo el mío, sino también el del grupo que me acompaña”, dijo el estratega uruguayo.

“Me halaga que un equipo tan importante como #Chivas se interese por nuestro trabajo. A cualquier entrenador le gustaría dirigir @Chivas. Muy agradecido pero hoy estamos muy enfocados y disfrutando de @ClubSantos. Tenemos contrato a largo plazo”.



A pesar de sentirse halagado por los rumores que lo vinculan a Chivas, Almada aseguró que su mente solo está enfocada en su presente con Santos.

“Hoy estamos enfocados en Santos, disfrutando del club, concentrados en mejorar y compenetrados en esto. Nuestra mente no se encuentra más allá. Por más halagado que uno se sienta por el interés de selecciones y equipos. Tengo contrato y termina hasta junio del 2022”, añadió.

Esta semana, algunos rumores colocaron e John Van’t Schip en la órbita de Chivas, sin embargo, el exentrenador de los Rojiblancos anunció que desea continuar al frente de la selección de Grecia, a la cual dirige desde 2019. Además, del neerlandés, otros nombres han sido ligados al Rebaño Sagrado.

Tras la destitución de Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño se ha encargado del equipo de manera interina. En tres encuentros como director técnico de Chivas, Leaño tiene marca de cero ganados, un empate y dos derrotas. Guadalajara se ubica en la posición 12 con 14 unidades.

