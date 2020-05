Guido Rodríguez desea regresar a América. Guido Rodríguez deslumbró en la Liga Mx desde su llegada a América y se convirtió en uno de los mejores jugadores del futbol mexicano. Debido a esto, Real Betis compró su carta y le brindó la oportunidad de participar en el balompié del viejo continente. Pese a cumplir su sueño, el argentino no olvida su etapa con las Águilas y expresó su deseo de algún día regresar al nido de Coapa.

“Obviamente recién llego a España, a un gran club cómo es el Betis, y tengo la cabeza acá, estoy enfocado en que las cosas salgan bien acá, pero siempre pasa por mi cabeza el volver a River, el poder conseguir cosas ahí, ganar cosas ahí, y al América también, me fui hace muy poquito, pero uno cuando tiene tanto cariño por la gente, por el club, por México, siempre andan dando vuelta por mi cabeza las ganas de algún día volver”, declaró Rodríguez.

"Me pasa con AMÉRICA, me fui hace muy poquito pero cuando uno tiene CARIÑO por la gente, por el club, por el mismo país de MÉXICO, siempre PIENSA EN VOLVER. Ojalá en algún momento se pueda dar, me encantaría porque pasé grandes momentos ahí…"

