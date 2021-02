Guede tranquilo con la victoria y el liderato de Xolos.

El estratega de los fronterizos no se conforma y ya piensa en su siguiente rival.

Pablo Guede, estratega de Xolos de Tijuana, no se conforma con el primer tiempo de su equipo ante Toluca aunque resalta puntos específicos y consdera que fueron superiores y obtuvieron una victoria justa

“No coincido en que fueron los mejores 35 minutos de Xolos, jugamos también así de bien varios partidos y no habíamos tenido la fortuna de hacer tres goles en 20 minutos. Pero me quedo con esa dinámica, pero no solo de los tres, se necesita tener solidez atrás y todo lo que es el equipo. Hoy el equipo hizo un gran partido en todos los ámbitos porque jugamos cuando teníamos que jugar y luchamos cuando teníamos que lugar. Ahora hay que seguir con lo bueno que hicimos y acortar lo malo”, recalcó el sudamericano.

Acerca del liderato momentáneo de los fronterizos asume una postura positiva, pero reservada y sabe que no pueden conformarse con lo que han logrado hasta el momento en el Guard1anes 2021 BBVA MX.

“Nos estaríamos equivocando si creemos que esto es nuestro máximo, solo 4 partidos, ele quipo está en crecimiento, nosotros tenemos que seguir trabajando de esta manera, los equipos trabajan en la semana como en el partido e ir partido a partido sabiendo que no es fácil, ahora toca un partido contra un rival con mucha dinámica, yo sé que con las victorias todo se ve rosa. Con la derrota todo negro, hay que seguir trabajando, no estar viendo la tabla de posiciones porque no se ha ganado nada, y seguir creciendo”. Insistió Guede.

Guede entiende la complejidad de competir en el futbol mexicano y se enfoca en asumir la misma postura para los siguientes compromisos de Xolos.

Finalmente dijo que “faltan un montón de equipos por jugar, la jornada no ha terminado, es la Fecha 4. La Liga BBVA MX es súper competitiva, cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso no se define hasta la última jornada. Hay que trabajar en la semana como lo venimos haciendo porque en el futbol perder la humildad”.

