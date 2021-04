Guede lamenta que los errores le cuesten partidos a Xolos.

El DT de Tijuana no quiso repartir culpas, pero si definió que lo que pasó en la cancha es lo que les costó la derrota.

Aunque no señaló a los jugadores como los únicos culpables de la derrota ante Mazatlán. Cuando ellos tenían el marcador a favor, Pablo Guede sí declaró que fueron esos errores puntuales en la cancha, lo que les costó perder los tres puntos.

“Es muy difícil porque son decisiones en una fracción de segundo que debe tomar el futbolista y no es echarle la culpa al futbolista. Es que también los pagamos muy caro, cada error lo pagamos muy caro con gol de los rivales, es un poquito eso lo que te da bronca, que los rivales se equivocan menos y nosotros no lo aprovechamos y ellos sí y eso cuesta, complicado trabajar”, definió.

Fue evidente la molestia de Guede por dejar ir el encuentro ante los de Tomás Boy , por lo que señaló que terminó con mucha bronca el encuentro.

“Los sentimientos son complicados porque te da mucha bronca, mucha tristeza perder un partido. Así como lo perdimos, pero esto es futbol y estos partidos realmente duelen más perdiéndolo en casa con un 2-0 a favor, teniendo ocasiones claras, hacemos dos penales que no generaban peligro y el equipo rival te termina ganando el partido”, apuntó.

Fue cuestionado por su continuidad al frente del equipo de Xolos , pero no supo dar respuesta alguna. Más que señalar que estaba muy molesto por lo acontecido esta noche.

Guede lamenta que los errores le cuesten partidos a Xolos.

“No es fácil, es complicado porque el equipo trabaja, hace las cosas bien, son errores que pagamos muy caro, nada, no queda otra que esperar que no nos equivoquemos, la verdad no sé que responder porque no es fácil la situación, es jodida, no puedes ir ganando 2-0 en casa y que te den la vuelta, a pensar y nada”, puntualizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen