Guardiola y Mourinho piden no abrazos en festejos.

La Premier League considera prohibir las celebraciones debido al rebrote de COVID-19.

El rebrote de COVID-19 en Reino Unido ha provocado que el gobierno británico ponga en la mesa el tema de la celebración de goles en la Premier League, por lo que Mourinho y Guardiola señalaron que no es momento de abrazarse en los partidos para festejar una anotación .

El estratega de Tottenham sabe la dificultad de no ceder ante la emoción de un gol o la victoria, pero considera que es más importante preservar la salud y buscar un salvocoundcto para festejar.

“Antes, le decimos a los jugadores que celebren como equipo, no olviden a los chicos que asisten, no olviden a los que pelean detrás de ustedes. Celebren con todos. Pero ahora posiblemente es tiempo de celebrar solos y dejar a los otros chicos ir hacia ti en calma. Sé que es difícil, sé que nuestros jugadores lo hicieron bien. Pero es difícil ser crítico con otros que no lo hacen”.

Guardiola quiere que se equipo marque en todos los partidos, pero está de acuerdo con el planteamiento del gobierno inglés y con Mourinho, como pocas veces lo han estado desde que comenzó su rivalidad.

“Esperamos marcar muchos goles. Tenemos que ser cuidadosos para que al comienzo no nos abracemos mucho, pero a veces es difícil porque si en el futbol pierdes la emoción en el momento que sucede es difícil. Pero por otro lado entiendo. Es algo sensible. Muchos negocios no pueden hacer su trabajo y están cerrados. Somos afortunados de poder jugar futbol. Somos afortunados de poder hacer nuestro trabajo”.

Por otro lado, Jürgen Klopp dijo que es algo complicado, pues el futbol es instinto, emociones y es difícil cumplir con lo “apropiado”.

La Premier League puede convertir el debate en una regla que genere castigos si los equipos la rompen en los partidos.

