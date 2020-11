Guardiola renueva con Manchester City.

Josep Guardiola continuará al frente del Manchester City por dos temporadas más, luego de que el equipo anunciara su renovación de contrato. El cual expiraba tras finalizar la campaña 2021-2022.

Tras su llegada en 2016 a los Citizens, luego de un paso exitoso en el FC Barcelona y Bayern Múnich, Pep cuenta con dos títulos de Premier League. Tres Copa de la Liga, dos Supercopa de Inglaterra y una FA Cup.

A message to the fans, from Pep 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/c0pTtMpY8I

— Manchester City (@ManCity) November 19, 2020