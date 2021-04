Guardiola descarta que Manchester City vaya a reemplazar a Agüero. Josep Guardiola enfrió los rumores sobre una contratación bomba por parte de Manchester City para poder sustituir la salida de Sergio Agüero en el verano. El entrenador español reveló que el virtual campeón de la Premier League vive una crisis financiera provocada por la pandemia de COVID-19 y sería la razón por la que anticipa un periodo de fichajes más discreto para el club.

Pep Guardiola descarta llegada de nuevo delantero tras la salida del 'Kun' Agüero"



El entrenador del Manchester City, puso en duda el fichaje de un delantero que reemplace a Sergio Agüero, aseguró que con los precios actuales del mercado no se lo pueden permitir#ManchesterCity pic.twitter.com/Mr9sRQz2BP — TUDNRadio (@TudnRadio) April 2, 2021

“Por la situación que hay en la actualidad, es probable que no fichemos a un delantero. Con los precios actuales es imposible. No lo podemos pagar. Todos los clubes van a sufrir, no vamos a ser una excepción. Tenemos a Gabriel y a Ferran, ya hemos jugado con falso nueve”, declaró en conferencia de prensa.

Manchester City cannot afford to replace Agüero, says Pep Guardiola – video https://t.co/aBlQ9FFdDC — The Guardian (@guardian) April 2, 2021

A pesar de esto, Pep no descartó que los Sky Blues hagan un esfuerzo por suplir la baja del Kun, quien se irá al término de la temporada una vez que concluya su contrato. Eso sí, el entrenador de City rechazó que el delantero que pueda llegar a la institución vaya a reemplazar la producción del argentino.

“Vamos a buscar un reemplazo de Agüero, aunque es casi imposible que alguien iguale los números que ha tenido aquí. Hay muchas opciones de que no fichemos a un delantero para la temporada que viene. Tenemos futbolistas suficientes y tenemos jugadores interesantes en la cantera”, añadió.

🗣 Pep Guardiola, en Sky Sports



💬 “Maradona conquistó Italia, Messi a España y Agüero a Inglaterra”



💬 “Agüero es irremplazable. Alrededor de 360 partidos, más de 250 goles y todo lo que representa” pic.twitter.com/XFWHVDigpZ — Post United (@postutd) March 31, 2021

En medio de la próxima salida de Agüero, diversos reportes señalan que Manchester City está dispuesto a pujar por Erling Haaland. Asimismo, se espera que en los próximos días, el padre y el representante del delantero de Borussia Dortmund se reúnan con la dirigencia de los Citizens en Inglaterra.

