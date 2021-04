Guardiola asegura que FIFA “mata a los jugadores”.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se lanzó contra la FIFA y la UEFA, molesto por los calendarios tan apretados que hay en esta temporada, en la que los jugadores no han podido parar de jugar.

“Es demasiado. Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible”, mencionó Guardiola, tras darle descanso a gran parte de su plantilla, en el duelo del Leicester City en la Premier League, el pasado sábado.

Pese a la victoria, el entrenador de los Citizens, tuvo que sufrir las ausencias en su once titular de Raheem Sterling, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Ilkay Gundogan y John Stones, por ello su molestia ante la intensa actividad en el calendario de esta temporada.

“En la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos. Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descaso desde que empezamos”, recalcó.

Por otro lado, previo a verse la cara con el Borussia Dortmund en los Cuartos de Final de la Champions League , Guardiola alabó a Erling Haaland, un jugador que dejó claro le encanta e n el terreno de juego.

“Tiene 20 años y los números hablan por sí mismos. Puede marcar por derecha, izquierda, contraataques, en el área, cabezazos. Es un delantero fantástico, todo el mundo lo sabe. Un ciego puede darse cuenta de que es un buen delantero, no es necesario ser entrenador.

Guardiola asegura que FIFA “mata a los jugadores”.

“Si analizas la calidad individual, entonces cada jugador es fantástico. Podríamos hablar de Hummels, Can, Meunier, Dahoud … todos. Haaland, Sancho, Hazard, Reus, Brandt”, apuntó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen