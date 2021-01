Guardado y Lainez con Betis tienen rival en la Copa del Rey.

Ante Athletic Club de Bilbao jugarán los Cuarto de Final a partido único, entre los próximos 2, 3 y 4 de febrero.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo para la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey de España, donde se conoció el futuro del Real Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

Los béticos se medirán frente al conjunto del Athletic Club de Bilbao, reciente campeón de la Súpercopa de España y que aun tiene pendiente de disputar la final copera de la pasada temporada frente a la Real Sociedad el próximo 3 de abril.

El resto de los emparejamientos está conformado de la siguiente manera: Granada-Barcelona, Betis-Athletic Club de Bilbao, Levante-Villarreal y Almería-Sevilla.

De acuerdo al sorteo celebrado este viernes en el centro de futbol de las Rozas, en la capital española, los cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán a partido único, los próximos 2, 3 y 4 de febrero.

Diego Lainez, mediocampista mexicano del Real Betis, confirmó en sus redes sociales que dio positivo de COVID-19 y presenta síntomas leves, luego de que por la mañana de este jueves algunos medios en Sevilla adelantaran de forma extraoficial la noticia.

Finalmente “quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo”.

