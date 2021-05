Guardado ve cerca el retiro y no descarta la Liga MX.

El volante del Real Betis asegura que mantiene el objetivo de jugar un Mundial más.

And´res Guardado, futbolista del Real Betis, reconoció que su retiro en el futbol profesional está cerca, aunque dijo que está decidido a jugar un Mundial más.

“Está claro que estoy más para allá que para acá. Estoy en mis últimos años de carrera, no es un secreto, pero es verdad que tengo todavía ese objetivo muy claro de jugar un Mundial más. Mi objetivo es estar ahí, que mi nivel, mis piernas y el entrenador cuenten conmigo. Eso es otra cosa, pero voy a tratar de mantener el nivel alto hasta jugar ese quinto Mundial que es una ilusión grandísima, vamos a ver si soy capaz de llegar o no”, dijo en conferencia de prensa.

Guardado rememoró que las lesiones y los problemas musculares lo han aquejado a lo largo de su carrera.

“Aguantar todo lo que pueda, aguantar a nivel físico. El futbol es muy exigente a nivel físico, no es un secreto que las lesiones musculares han sido un déficit en mi carrera. Desde los 20 años los padezco, toda mi carrera ha sido así, pero eso no me quita la ilusión de seguir unos años más a buen nivel. Es algo que es mi pasión y me veo todavía capaz, siento que todavía tengo cosas que dar y que hacer. Hasta que yo diga que ya no me da para competir, pero mientras crea que me da a nivel físico trataré de alargar mi carrera todo lo posible”.

Por último, el volante del Real Betis reiteró que no planea salir del conjunto andaluz al menos. en el corto plazo. Aunque no descarta la idea de volver a la Liga BBVA MX .

“No me cierro a nada, estoy encantado en Betis, mi familia está feliz y eso es muy importante. Entonces, al día de hoy, todavía no me veo regresando a México, me veo terminando mi contrato aquí. Pero es futbol y de un día para otro pueden cambiar los planes del club hacia mí, es entendible, es parte de esto, no estoy cerrado a México ni otras ligas, pero el día de hoy estoy encantado aquí”.

Andrés Guardado, jugador del Real Betis, elogió a Diego Lainez, su compatriota en el conjunto andaluz y no dudó en decir que el futuro del ex del América es brillante.

El gol ante el Eibar en el que ambos hicieron conexión podría verse como un relevo generacional en los elementos mexicanos que están en Europa.

“Cuando vine acá de joven éramos poquitos los que estábamos en Europa, hoy encontramos más mexicanos. Para nosotros, nuestro gran referente del futuro es Diego. Ese gol fue algo simbólico del veterano que, prácticamente tiene toda su carrera en Europa, junto a esa ilusión y futuro que vislumbramos con Diego”.

Además, Andrés Guardado calificó que el elemento juvenil tomó la decisión correcta al llegar al Real Betis Balompié. Contrario a lo que se piensa en un fuerte sector en el futbol mexicano.

“Desde que se vino y que recibió muchas críticas, para mi gusto, de todo tipo de personajes en México. Que decían que se tiene que venir hecho. No hay ninguna regla en México o en cualquier país que diga que vas a triunfar. Hay que agarrar las oportunidades y en ese momento para él era un sueño venir a Europa.

“Tomó la decisión correcta. Después es complicado adaptarse siendo joven, pero a él o a cualquiera, aunque se hubiera ido a Holanda, por la oferta que tenía allá. En su momento se fue Erick Gutiérrez y no se pudo consolidar, a Edson también le costó trabajo. Es complicado en cualquier lado, llámese la liga y el equipo que sea”, agregó.

