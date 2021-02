Guardado señala que el COVID-19 lo tenía “bien jodido”.

El mexicano del Betis contó cómo vivió el confinamiento tras salir positivo por COVID-19.

En semanas pasadas, Andrés Guardado resultó positivo por coronavirus y causó baja con el Real Betis de LaLiga a inicios del 2021; el ex del Atlas fue puesto en cuarentena, la cual calificó como una experiencia que lo tenía “bien jodido”.

El mediocampista mexicano reveló cómo vivió el confinamiento en su casa a través de un video a cargo de su esposa, Sandra de la Vega, publicado por el canal de YouTube Balam Sports.

“El encierro, mentalmente, decía ‘sí me siento jodido’, me dolía un poco la espalda, a lo mejor era de estar acostado, pinche coronavirus me tenía bien jodido. Cuando lloró Catalina (su hija) le subí a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. El escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me hizo pasarla más difícil, me desesperó más por querer salir ya.

“Nosotros desde que empezó la pandemia nos hemos cuidado bastante y nos hemos relacionado con nuestra gente más cerca y ya está, porque uno lo pasa y gracias a Dios lo pasó bien, pero te empieza a dar el susto de ‘¿y a quién chingados contagié?’ y sentí la responsabilidad de que, por mi culpa, se contagié más gente y que tenga síntomas fuertes, que la pase mal”, contó.

Guardado explicó en el mismo video que el confinamiento lo deprimió más porque su temporada con el Betis no lo tenía satisfecho, esto debido a la poca participación que había tenido en los últimos partidos debido a una lesión, y posteriormente dio positivo al virus.

“Empecé la pretemporada muy bien, un día antes de la primera jornada que iba a iniciar me lesiono. Regreso, voy con la selección, juego un par de partidos y un día antes de mi regreso al Betis me volví a lesionar. Regreso, jugué tres partidos seguidos, me empiezo a sentir bien y todo jugando de titular y pum… coronavirus.

“Mentalmente eso me estaba matando. Este año me ha costado arrancar, en el confinamiento me mandaban ejercicios para mantenerme en forma, pero había días que me costaba pararme para correr”.

El Betis es séptimo en LaLiga de España con 30 puntos. Recientemente, el otro mexicano del conjunto sevillano, Diego Lainez, también arrojó positivo por COVID-19.

