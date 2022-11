Guardado: no entiende lo que pasa en un vestuario.

Andrés defendió a Lionel Messi luego de las críticas de Saúl ‘Canelo’ Álvarez quien cargó en contra del argentino gracias a un video en el que se ve que patea la camiseta de la Selección Mexicana.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo para TyC Sports.

El jugador del Betis reveló que la camiseta en cuestión era la suya, y relató que la costumbre cuando hay intercambio con otro jugador es poner la prenda en el piso, tal y como lo hizo la Pulga.

“La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería”, señaló.

Han sido ya varias voces las que se han inclinado hacia Messi luego de que el Canelo emitió duros comentarios en su contra por lo que consideró una falta de respeto hacia México.

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, rechazó la idea de que el futuro del Tri y del futbol mexicano en general dependan del resultado que se consiga ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022.

“Estoy totalmente alejado de que un resultado, de quedar eliminado, es una frustración grandísima ni hablar, pero que el futuro esté pendiente de un resultado, no estoy de acuerdo”, señaló Martino previo a este partido de vida o muerte para el conjunto mexicano.

Martino admitió que, a falta de goles, hay cosas por mejorar en el Tri y destacó a los volantes; sin embargo, el estratega argentino descartó poner excusas pase lo que pase con el resultado ante los ‘Hijos del desierto’.

“Debemos desdoblar mejor o más, que los volantes se incorporen mucho más al llegar al área rival, lo mismo lo laterales, que son cosas que hacemos y estaban pensadas ante Argentina, con dos delanteros rápidos por dentro las bandas las ocupen los laterales… hemos sido en los últimos dos años un equipo que le ha costado hacer goles.

“Si hay algo que este grupo tiene es que no puso excusa, a veces nos toca describir las realidades, cuando decimos jugamos bien 60 minutos es porque jugamos bien 60 minutos”.

El ‘Tata’ refirió que, para él y después de ver a los equipos en la Copa del Mundo, España es su gran candidato a conquistar la Copa Mundial FIFA, además de alabar el juego que practican los dirigidos por Luis Enrique.

Finalmente, dijo que “España es el candidato para mí, es la que propone, independientemente de muchas selecciones con buenos trabajo, es la única que propone un futbol totalmente distinto al que se ve en la Copa del Mundo, hay que sostener la excelencia en partidos mano a manos y a veces jugar de una forma tan estética es más difícil que a veces ganar de casualidad, pero lo veo como un candidatazo”.

