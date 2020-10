Guardado es baja con el Betis ante Atlético de Madrid.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dio a conocer en conferencia de prensa que Andrés Guardado no jugará ante el Atlético de Madrid en su próximo compromiso por LaLiga, mientras que Diego Lainez se encuentra recuperado después de la baja que tuvo y su viaje con la selección mexicana.

Pellegrini fue cuestionado si en un futuro consideraría no dejar que el mexicano y otros seleccionados viajen con sus combinados nacionales para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, el estratega aseguró que no es un tema que le corresponde a él.

“Lamentablemente Andrés (Guardado) cuando volvió de la selección lo entrenamos normal, pero el último día antes del partido tuvo una lesión muscular que no le permitió estar en la lista de citados. Es un tema que se conoce ampliamente, las federaciones de futbol citan a sus jugadores para su selección y los clubes están obligados a prestarlos.

“No se puede decidir cuándo se presta y cuándo no se presa. Sí se manda un informe médico cuando no están aptos para jugar, pero sí dependiendo de la federación y la capacidad nominal”. Comentó el timonel sudamericano en la conferencia de prensa virtual.

Sobre el joven ex del América, el timonel comentó que ya sumó minutos durante la jornada pasada ante la Real Sociedad y que espera que continúe en la misma tónica pues no tiene ningún problema físico que le impida no aparecer en la convocatoria.

“Diego (Lainez) no tiene ningún problema físico. Tuvo uno antes de ir a su selección, pues estuvo prácticamente tres semanas. Un mes, sin trabajar con nosotros, pero volvió recuperado, ya tuvo minutos el otro día y esta semana empezó con total normalidad”, sentenció.

Además de la baja de Guardado, los béticos seguirán sin poder contar con el brasileño Emerson Royal. Su lateral derecho titular ni con el defensa brasileño Sidnei Rechel, quien tuvo una distensión muscular ante la Real que no le permite viajar.

Pellegrini declaró que espera del Wanda Metropolitano a un rival intenso y resultadista. Porque el Atlético de Madrid del mexicano Héctor Herrera siempre juega tres partidos a la semanay no le va a afectar lo pasado con el Bayern Múnich.

Por último, Pellegrini comentó que sigue perplejo porque nunca se supo por qué se levantó el expediente contra él a raíz de sus críticas al arbitraje en el Betis-Real Madrid. Y opinó que “de la misma manera lo cerrarán”. Porque él no insultó a nadie aunque reiteró la mala suerte con las decisiones del VAR que está teniendo su equipo.

