Grupo Pachuca expresa molestia con Rubens Sambueza. Rubens Sambueza expresó su deseo de regresar a América hace algunas semanas, pese a que aún tiene contrato de un año con León. Ante sus comentarios, Andrés Fassi, vicepresidente de Grupo Pachuca, expresó su molestia por los comentarios del jugador argentino y aseguró no “gustaron” las declaraciones que hizo el integrante de la Fiera.

Grupo Pachuca molesto por coqueteos de Rubens Sambueza con América 5 o 6 equipos han preguntado por Rubens pero no le han llegado a su alto sueldo https://t.co/Zmyag6b830 — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) July 10, 2020

“Que Rubens (Sambueza) se manifieste abiertamente de que quiere terminar su carrera en otra institución hay que respetarlo, pero es una actitud que la verdad no nos gusta. “A nosotros nos gusta que un jugador quiera quedarse en nuestra institución, no nos gusta que nadie se quede en contra de su voluntad, pero ese es su punto de vista y lo respetamos, aunque no lo comparto”, declaró Fassi en entrevista con ESPN.

HAY TIRO | Después que Rubens Sambueza solicito un mejor sueldo a la directiva Verdiblanca, Andrés Fassi dirigente de Grupo Pachuca, responde… Cuando los de pantalón largo hablan algo pasá. ❌😕#TerritorioEsmeralda #PorSiempreVerdes pic.twitter.com/TUQ6D8CUCr — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) July 10, 2020

El dirigente de los Tuzos detalló que debido al alto sueldo de Sambueza va a complicar una posible transferencia a otro equipo, sobre todo en el momento en que varios clubes tienen problemas financieros por la pandemia de COVID-19. De acuerdo a ESPN, el argentino tiene un contrato de un millón de dólares por temporada.

“El nivel de contrato que él tiene no está ni cerca del nivel que los clubes están en capacidad de poder cubrir o pagar en un salario y más después de la pandemia. Él tiene un salario muy alto que no tiene nada que ver con las posibilidades que los equipos tenemos hoy y esa es la problemática más importante”, agregó.

Andrés Fassi expresa desacuerdo con declaraciones de @rubenssambueza de buscar retiro en @ClubAmerica🦅, cuando está en @clubleonfc🦁https://t.co/vZmjFuHGtW — Soy Fiera (@soyfieramx) July 11, 2020

Rubens Sambueza jugó durante el Clausura 2020 a préstamo con Pachuca, sin embargo, con la culminación de su cesión regresó a León.

