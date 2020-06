Gregg Popovich está avergonzado del racismo en Estados Unidos. Gregg Popovich, entrenador de los Spurs de San Antonio, arremetió contra el policía que asesinó a George Floyd hace unos días en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El histórico coach aseguró que la cara del uniformado y el trato que dio al hombre afroamericano, al que le quitó la vida, demostraron la mentalidad que tienen algunas personas blancas en Estados Unidos.

"It's important that we, as white people … we have to do it. Black people have been shouldering this burden for 400 years."

“De una manera extraña, creo que el mejor momento de enseñanza de esta reciente tragedia fue la mirada en la cara del oficial. Para que la gente blanca vea cuán despreocupado, informal y cotidiano es su trabajo, tanto así que podía simplemente meter su mano izquierda en su bolsillo, mover su rodilla un poco para enseñarle a esta persona (George Floyd) algo una especie de lección, y que era su derecho y su deber hacerlo, en su mente”, expresó Popovich.

“It’s got to be us that speak truth to power, that call it out no matter the consequences. We have to not let anything go. Our country is in trouble and the basic reason is race.”#SpursVoices pic.twitter.com/uTyOIzGnTg

