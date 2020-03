Los Cowboys van a darle oportunidad a dos probados pateadores esta pretemporada de la NFL.

En primer lugar Dallas llegó a un acuerdo con Greg Zuerlein por tres años y 7,5 millones de dólares, de los cuales 2,3 millones son garantizados.

Mientras que el acuerdo con Zuerlein llega días después de que los Cowboys renovaron a Kai Forbath, quien convirtió sus 10 patadas la temporada pasada después de reemplazar a un errático Brett Maher.

Zuerlein tuvo problemas similares a Maher en 2019, la última de sus ocho campañas con los Rams. Estuvo sólido arriba de las 50 yardas, pero tuvo dificultades con patadas más cortas.

Además la precisión del pateador de 32 años de edad ha disminuido en las últimas dos campañas desde que tuvo la mejor marca de su carrera, acertando 38 de 40 goles de campo en 2017, cuando fue elegido como All-Pro y los Rams llegaron al Super Bowl.

En Dallas, Zuerlein se reencontrará con John Fassel, quien fue su entrenador de equipos especiales durante ocho años con los Rams.

Finalmente Fassel dejó al equipo de Los Ángeles para unirse a Mike McCarthy en Dallas.

